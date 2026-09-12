Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779)
Смеситель для кухни MIXLINE — это гармония надежности и удобства. Классическое вентильное управление позволяет точно настраивать температуру и напор воды, а поворотный излив делает мытьё посуды и наполнение крупных емкостей особенно простым. Благодаря высоте излива 190 мм и длине 214 мм вы получаете максимальное пространство для работы в мойке. Корпус из латунь гарантирует прочность и долгий срок службы, а хромированное покрытие придаёт изделию стильный современный вид и облегчает уход. Встроенный аэратор экономит воду без потери напора, а керамический картридж обеспечивает плавную и бесшумную работу смесителя. Монтаж на раковину не требует сложных доработок — установка будет быстрой и удобной.
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали, С поворотным изливом для кухни
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали, С поворотным изливом для кухни
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