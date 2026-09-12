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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779)

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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 1
Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 2
Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
190
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 1
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 2
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 &quot;Classic&quot; (550779) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688460
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка (в комплекте), аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
190
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
износостойкое покрытие, защищающее от коррозии и внешних воздействий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х32
Вес, кг.
1.15

Описание товара Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779)

Смеситель для кухни MIXLINE — это гармония надежности и удобства. Классическое вентильное управление позволяет точно настраивать температуру и напор воды, а поворотный излив делает мытьё посуды и наполнение крупных емкостей особенно простым. Благодаря высоте излива 190 мм и длине 214 мм вы получаете максимальное пространство для работы в мойке. Корпус из латунь гарантирует прочность и долгий срок службы, а хромированное покрытие придаёт изделию стильный современный вид и облегчает уход. Встроенный аэратор экономит воду без потери напора, а керамический картридж обеспечивает плавную и бесшумную работу смесителя. Монтаж на раковину не требует сложных доработок — установка будет быстрой и удобной.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-03 "Classic" (550779)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка (в комплекте), аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
190
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
износостойкое покрытие, защищающее от коррозии и внешних воздействий
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE — это гармония надежности и удобства. Классическое вентильное управление позволяет точно настраивать температуру и напор воды, а поворотный излив делает мытьё посуды и наполнение крупных емкостей особенно простым. Благодаря высоте излива 190 мм и длине 214 мм вы получаете максимальное пространство для работы в мойке. Корпус из латунь гарантирует прочность и долгий срок службы, а хромированное покрытие придаёт изделию стильный современный вид и облегчает уход. Встроенный аэратор экономит воду без потери напора, а керамический картридж обеспечивает плавную и бесшумную работу смесителя. Монтаж на раковину не требует сложных доработок — установка будет быстрой и удобной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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