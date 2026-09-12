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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235)

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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 2
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Высота излива
137
Длина излива
202
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 2
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553235) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688456
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; гибкая подводка; комплект крепёжных элементов; душевая лейка; душевой шланг (длина — 150 см); технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
137
Длина излива
202
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
защита от коррозии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235)

Смеситель для ванны MIXLINE — это сочетание надёжности, современного дизайна и продуманной функциональности. Элегантное сатиновое покрытие придаёт интерьеру стильный вид, а корпус из прочной латуни прослужит долгие годы. Компактная высота излива 137 мм и удобная длина 202 мм делают этот смеситель отличным выбором даже для небольших ванных комнат. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды, что особенно ценно в повседневном использовании. Поворотный излив и держатель для душа обеспечивают максимальный комфорт во время водных процедур. В комплект входит ручной душ, который легко установить благодаря двум монтажным отверстиям. Надёжный керамический картридж гарантирует долгий срок службы смесителя, а встроенный аэратор делает струю мягче и экономичнее. Эко-режим позволит снизить расход воды без потери комфорта — заботьтесь о бюджете и природе с каждым включением!



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель; гибкая подводка; комплект крепёжных элементов; душевая лейка; душевой шланг (длина — 150 см); технический паспорт; гарантийный талон
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
137
Длина излива
202
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
защита от коррозии
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — это сочетание надёжности, современного дизайна и продуманной функциональности. Элегантное сатиновое покрытие придаёт интерьеру стильный вид, а корпус из прочной латуни прослужит долгие годы. Компактная высота излива 137 мм и удобная длина 202 мм делают этот смеситель отличным выбором даже для небольших ванных комнат. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды, что особенно ценно в повседневном использовании. Поворотный излив и держатель для душа обеспечивают максимальный комфорт во время водных процедур. В комплект входит ручной душ, который легко установить благодаря двум монтажным отверстиям. Надёжный керамический картридж гарантирует долгий срок службы смесителя, а встроенный аэратор делает струю мягче и экономичнее. Эко-режим позволит снизить расход воды без потери комфорта — заботьтесь о бюджете и природе с каждым включением!


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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