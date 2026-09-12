Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-021 "Steel Kit" нерж. (553235)
Смеситель для ванны MIXLINE — это сочетание надёжности, современного дизайна и продуманной функциональности. Элегантное сатиновое покрытие придаёт интерьеру стильный вид, а корпус из прочной латуни прослужит долгие годы. Компактная высота излива 137 мм и удобная длина 202 мм делают этот смеситель отличным выбором даже для небольших ванных комнат. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды, что особенно ценно в повседневном использовании. Поворотный излив и держатель для душа обеспечивают максимальный комфорт во время водных процедур. В комплект входит ручной душ, который легко установить благодаря двум монтажным отверстиям. Надёжный керамический картридж гарантирует долгий срок службы смесителя, а встроенный аэратор делает струю мягче и экономичнее. Эко-режим позволит снизить расход воды без потери комфорта — заботьтесь о бюджете и природе с каждым включением!
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