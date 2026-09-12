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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234)

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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553234) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553234) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553234) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 &quot;Steel Kit&quot; нерж. (553234) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688455
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой набор (лейка и шланг длиной 150 см), паспорт, упаковка, разрешительная документация
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х15х13
Вес, кг.
1.71

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234)

Смеситель MIXLINE для ванны — сочетание элегантного хромированного дизайна и практичности. Компактная настенная установка экономит место и выглядит аккуратно. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды. Прочный корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность. Благодаря поворотному изливу длиной 322 мм удобно набирать воду в разные ёмкости и использовать смеситель для нескольких задач. В комплекте — аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ. Два монтажных отверстия обеспечивают простую установку, а керамический картридж внутри — плавность хода и надёжную герметичность.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой набор (лейка и шланг длиной 150 см), паспорт, упаковка, разрешительная документация
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
322
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для ванны — сочетание элегантного хромированного дизайна и практичности. Компактная настенная установка экономит место и выглядит аккуратно. Однорычажное управление позволяет быстро и точно настраивать температуру и напор воды. Прочный корпус из нержавеющей стали гарантирует долговечность. Благодаря поворотному изливу длиной 322 мм удобно набирать воду в разные ёмкости и использовать смеситель для нескольких задач. В комплекте — аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ. Два монтажных отверстия обеспечивают простую установку, а керамический картридж внутри — плавность хода и надёжную герметичность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS36-02 "Steel Kit" нерж. (553234) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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