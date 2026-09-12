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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS-02 нерж. (553236) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS-02 нерж. (553236)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 395 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688452
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Размеры в упаковке, см
15х13х4
Вес, кг.
2

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS-02 нерж. (553236)

Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS-02 нерж. (553236)



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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Описание
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE MLSS-02 нерж. (553236)


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