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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 "Comfort" (550772) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 "Comfort" (550772)

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Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 2
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 3
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 4
Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 2
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 3
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 4
  • Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 &quot;Comfort&quot; (550772) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688449
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг (150 см), отражатели, эксцентрики, дивертор.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х34
Вес, кг.
1.95

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 "Comfort" (550772)

Смеситель для ванны MIXLINE — выбор тех, кому важны удобство и стиль. Однорычажное управление позволяет легко и точно настраивать температуру и напор одним движением. Настенный монтаж и две монтажные точки обеспечивают надёжную фиксацию, а хромированное покрытие добавляет блеска вашей ванной комнате. Корпус из латуни гарантирует прочность и долгий срок службы. Длинный излив 354 мм отлично подходит для наполнения ванны и других задач, а его поворотная конструкция открывает ещё больше сценариев использования. В комплекте — держатель и ручной душ: насладитесь комфортным душем, не покупая дополнительные аксессуары. Встроенный аэратор делает водный поток мягче, а керамический картридж внутри обеспечивает плавную и бесшумную работу смесителя.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 35k MIXLINE ML29-02 "Comfort" (550772)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, шланг (150 см), отражатели, эксцентрики, дивертор.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
354
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — выбор тех, кому важны удобство и стиль. Однорычажное управление позволяет легко и точно настраивать температуру и напор одним движением. Настенный монтаж и две монтажные точки обеспечивают надёжную фиксацию, а хромированное покрытие добавляет блеска вашей ванной комнате. Корпус из латуни гарантирует прочность и долгий срок службы. Длинный излив 354 мм отлично подходит для наполнения ванны и других задач, а его поворотная конструкция открывает ещё больше сценариев использования. В комплекте — держатель и ручной душ: насладитесь комфортным душем, не покупая дополнительные аксессуары. Встроенный аэратор делает водный поток мягче, а керамический картридж внутри обеспечивает плавную и бесшумную работу смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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