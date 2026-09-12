Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)
Смеситель для ванны MIXLINE — это гармония стиля и функциональности. Благодаря удлинённому изливу 374 мм и поворотной конструкции удобно набирать воду даже в широкую ванну или таз, а настенный монтаж с двумя отверстиями делает установку простой и надёжной. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой — быстро и интуитивно понятно. Корпус из латуни с хромированным покрытием смотрится элегантно и долговечно сохраняет блеск. В комплекте идёт ручной душ с держателем — всё продумано для комфортного принятия ванны и душа. Керамический картридж обеспечивает мягкую работу и длительный срок службы, а встроенный аэратор делает поток воды равномерным и приятным.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 580 руб.2145 руб. в СплитСмеситель для раковины Hansgrohe Vernis Blend 71580000 хром
-
В наличииЦена 8 590 руб. 9 360 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Object 340000000
-
В наличииЦена 8 620 руб.2155 руб. в СплитСмеситель для раковины Ideal Standard B1712AA
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитСмеситель для раковины Vitra Flo S A41936EXP
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитИзлив на ванну Hansgrohe Vernis Shape M35 71871670 матовый черны...
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Optima D2010000
-
В наличииЦена 9 150 руб. 10 770 руб.2288 руб. в СплитСмеситель для биде Lemark Plus Strike LM1119C
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСмеситель для ванны Vitra SOLID S A42444EXP
-
В наличииЦена 9 220 руб.2305 руб. в СплитСмеситель Vitra Root Round A42706EXP для раковины, хром
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)