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Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)

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Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 1
Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 2
Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 3
Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 4
Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
374
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 1
  • Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 2
  • Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 3
  • Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 4
  • Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 &quot;Elegant&quot; (550740) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688443
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
374
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х36х34
Вес, кг.
2.19

Описание товара Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)

Смеситель для ванны MIXLINE — это гармония стиля и функциональности. Благодаря удлинённому изливу 374 мм и поворотной конструкции удобно набирать воду даже в широкую ванну или таз, а настенный монтаж с двумя отверстиями делает установку простой и надёжной. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой — быстро и интуитивно понятно. Корпус из латуни с хромированным покрытием смотрится элегантно и долговечно сохраняет блеск. В комплекте идёт ручной душ с держателем — всё продумано для комфортного принятия ванны и душа. Керамический картридж обеспечивает мягкую работу и длительный срок службы, а встроенный аэратор делает поток воды равномерным и приятным.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и раковины 30k MIXLINE ML21-02 "Elegant" (550740)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
374
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — это гармония стиля и функциональности. Благодаря удлинённому изливу 374 мм и поворотной конструкции удобно набирать воду даже в широкую ванну или таз, а настенный монтаж с двумя отверстиями делает установку простой и надёжной. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой — быстро и интуитивно понятно. Корпус из латуни с хромированным покрытием смотрится элегантно и долговечно сохраняет блеск. В комплекте идёт ручной душ с держателем — всё продумано для комфортного принятия ванны и душа. Керамический картридж обеспечивает мягкую работу и длительный срок службы, а встроенный аэратор делает поток воды равномерным и приятным.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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