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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195)

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Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 1
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 2
Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
138
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 1
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 2
  • Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 &quot;Solo Black&quot; (553195) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688431
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг длиной 150 см, отражатели, эксцентрики
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
138
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х14
Вес, кг.
2.34

Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195)

Эффектный смеситель для ванны MIXLINE в черном цвете сразу привлекает внимание и придаёт интерьеру современный стиль. Модель с однорычажным управлением и керамическим картриджем позволяет легко настроить температуру и напор воды одним движением — экономия времени и максимум комфорта. Корпус из прочной латуни отличается долгим сроком службы и надежностью. Настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечивает простую установку и аккуратный внешний вид. Компактный излив высотой 138 мм и длиной 126 мм удобен для ежедневного использования, не занимая лишнего пространства. В комплекте аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ — всё необходимое для полноценного купания и ухода за ванной. Эко-режим поможет снизить расход воды, сохраняя привычный уровень комфорта.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, шланг длиной 150 см, отражатели, эксцентрики
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
138
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Эффектный смеситель для ванны MIXLINE в черном цвете сразу привлекает внимание и придаёт интерьеру современный стиль. Модель с однорычажным управлением и керамическим картриджем позволяет легко настроить температуру и напор воды одним движением — экономия времени и максимум комфорта. Корпус из прочной латуни отличается долгим сроком службы и надежностью. Настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечивает простую установку и аккуратный внешний вид. Компактный излив высотой 138 мм и длиной 126 мм удобен для ежедневного использования, не занимая лишнего пространства. В комплекте аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ — всё необходимое для полноценного купания и ухода за ванной. Эко-режим поможет снизить расход воды, сохраняя привычный уровень комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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