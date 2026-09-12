Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны 35k MIXLINE ML34-01 "Solo Black" (553195)
Эффектный смеситель для ванны MIXLINE в черном цвете сразу привлекает внимание и придаёт интерьеру современный стиль. Модель с однорычажным управлением и керамическим картриджем позволяет легко настроить температуру и напор воды одним движением — экономия времени и максимум комфорта. Корпус из прочной латуни отличается долгим сроком службы и надежностью. Настенный монтаж с двумя отверстиями обеспечивает простую установку и аккуратный внешний вид. Компактный излив высотой 138 мм и длиной 126 мм удобен для ежедневного использования, не занимая лишнего пространства. В комплекте аэратор для мягкой струи, держатель и ручной душ — всё необходимое для полноценного купания и ухода за ванной. Эко-режим поможет снизить расход воды, сохраняя привычный уровень комфорта.
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