Лейка для ручного душа Savol 1/2? (1 режим) (S-YSP06H)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
1
Ширина головки лейки, мм
80
Общая длина лейки, мм
110
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687957
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
9 см
Ширина головки лейки, мм
80
Общая длина лейки, мм
110
Размеры в упаковке, см
33х13х3
Вес, г.
200
Описание товара Лейка для ручного душа Savol 1/2? (1 режим) (S-YSP06H)
Душевая лейка 1/2? (1 режим) Savol S-YSP06H. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Лейка для верхнего душа
Цвет
черный
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
1
Диаметр лейки
9 см
Ширина головки лейки, мм
80
Общая длина лейки, мм
110
Душевая лейка 1/2? (1 режим) Savol S-YSP06H. Все изделия бренда Savol отличаются превосходным качеством и производятся в соответсвии с международными стандартами.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для ручного душа Savol 1/2? (1 режим) (S-YSP06H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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