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Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240)

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Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 1
Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 2
Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
излив
Цвет
серый, хром
Комплектация
излив, документация, упаковка
  • Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 1
  • Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 2
  • Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687837
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
излив
Цвет
серый, хром
Комплектация
излив, документация, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл, силикон
Габариты
540x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х4х4
Вес, г.
100

Описание товара Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240)

Гибкий излив выполнен в современном стиле, изготовлен из высококачественного силикона. Имеет водосберегающий аэратор для экономии расхода воды. Изливы серии "Steel Kit" помогут гармонично обустроить пространство кухни.

Отзывы о товаре Излив для смесителя кухня MIXLINE гибкий серый для MLSS36-09 (553240)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Комплектующие
Тип комплектующей
излив
Цвет
серый, хром
Комплектация
излив, документация, упаковка
Поверхность
матовая
Материал изделия
металл, силикон
Габариты
540x25x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкий излив выполнен в современном стиле, изготовлен из высококачественного силикона. Имеет водосберегающий аэратор для экономии расхода воды. Изливы серии "Steel Kit" помогут гармонично обустроить пространство кухни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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