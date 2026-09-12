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Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W)

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Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 1
Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 2
Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
  • Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 1
  • Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 2
  • Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687787
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
372х100х100
Размеры в упаковке, см
28х11х11
Вес, г.
920

Описание товара Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W)

Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W)

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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
напольный
Габариты (ВxГxШ), мм
372х100х100
Описание
Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ерш для туалета напольный Fixsen HoReCa белый (FX-34013W) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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