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Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)

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Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 1
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 2
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 3
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 4
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 5
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 6
Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Длина излива
232
Запорный клапан
керамический картридж
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 6
  • Душевая система MIXLINE MLSS32-06 &quot;Stainless&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 015 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687699
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, душевой шланг, штанга
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
232
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
регулируемая высота стойки (штанги)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х31х13
Вес, кг.
3.8

Описание товара Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)

Смеситель для ванны MIXLINE — это практичное решение с современным однорычажным управлением: регулировка воды становится максимально простой и плавной. Настенный монтаж экономит место и выглядит стильно, а прочный корпус из нержавеющей стали надёжен и долговечен. Благодаря хромированному покрытию смеситель эффектно блестит и сохраняет привлекательность в течение долгого времени. Поворотный излив длиной 232 мм даёт свободу при использовании, а встроенный аэратор сделает поток воды мягким и приятным. Керамический картридж обеспечивает бесшумную и точную работу запорного механизма. В комплекте есть держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для комфортного купания. Это удачный вариант для тех, кто ценит удобство, лаконичный дизайн и долговечность.



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Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, ручной душ, душевой шланг, штанга
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
232
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
регулируемая высота стойки (штанги)
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE — это практичное решение с современным однорычажным управлением: регулировка воды становится максимально простой и плавной. Настенный монтаж экономит место и выглядит стильно, а прочный корпус из нержавеющей стали надёжен и долговечен. Благодаря хромированному покрытию смеситель эффектно блестит и сохраняет привлекательность в течение долгого времени. Поворотный излив длиной 232 мм даёт свободу при использовании, а встроенный аэратор сделает поток воды мягким и приятным. Керамический картридж обеспечивает бесшумную и точную работу запорного механизма. В комплекте есть держатель для душа и ручной душ — всё, что нужно для комфортного купания. Это удачный вариант для тех, кто ценит удобство, лаконичный дизайн и долговечность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Душевая система MIXLINE MLSS32-06 "Stainless" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) нерж. (553215) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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