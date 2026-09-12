Top.Mail.Ru
Душевая система MIXLINE ML34-06 "Solo Black" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая система MIXLINE ML34-06 "Solo Black" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
  • Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML34-06 &quot;Solo Black&quot; (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687698
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Размеры в упаковке, см
70х30х10
Вес, кг.
4.28

Описание товара Душевая система MIXLINE ML34-06 "Solo Black" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217)

Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Душевая система с тропическим душем и черным покрытием выполнена из латуни, что обеспечивает её прочность и отлично впишется в любой интерьер.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML34-06 "Solo Black" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Описание
Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Душевая система с тропическим душем и черным покрытием выполнена из латуни, что обеспечивает её прочность и отлично впишется в любой интерьер.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML34-06 "Solo Black" (смеситель 35К с изл+лейка 3поз.+душ.шланг+тропич.душ.) (553217) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...