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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)

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Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 5
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 6
Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 6
  • Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550775) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687696
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
4.81

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)

Душевая система MIXLINE в хромированном исполнении идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты. Благодаря функции «Тропический дождь» каждое водное процедуры превращается в настоящий сеанс расслабления. Три режима ручного душа позволят выбрать наиболее приятный напор для разного настроения и задач. Удобная высота штанги — 110 см — подойдет как взрослым, так и детям. Длина шланга 150 см обеспечивает свободу движений, а благодаря наличию излива у смесителя душ легко справится и с набором воды для других нужд. Прочный корпус весом 4,8 кг — гарантия надежности и долгой службы.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в хромированном исполнении идеально впишется в современный интерьер ванной комнаты. Благодаря функции «Тропический дождь» каждое водное процедуры превращается в настоящий сеанс расслабления. Три режима ручного душа позволят выбрать наиболее приятный напор для разного настроения и задач. Удобная высота штанги — 110 см — подойдет как взрослым, так и детям. Длина шланга 150 см обеспечивает свободу движений, а благодаря наличию излива у смесителя душ легко справится и с набором воды для других нужд. Прочный корпус весом 4,8 кг — гарантия надежности и долгой службы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2429 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (550775) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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