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Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762)

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Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 5
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 6
Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 6
  • Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (550762) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687695
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
однорычажный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х54х33
Вес, кг.
4.68

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762)

Душевая система MIXLINE в элегантном хромовом цвете — это гармония стиля и комфорта в вашей ванной комнате. Благодаря функции «Тропический дождь» даже обычный душ превращается в расслабляющий спа-ритуал. Модель оснащена удобной стойкой высотой 110 см — идеально для современной душевой кабины или небольшой ванной. Длина душевого шланга 150 см обеспечит свободу движений и комфорт в использовании. Система рассчитана на 1 режим ручного душа, что делает управление особенно простым. Вес 4 кг говорит о солидности конструкции и долговечности комплекса.



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Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2426 лейка 1 позиция + лейка "Тропический душ" хром (550762)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
200
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
1
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Особенности
однорычажный
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в элегантном хромовом цвете — это гармония стиля и комфорта в вашей ванной комнате. Благодаря функции «Тропический дождь» даже обычный душ превращается в расслабляющий спа-ритуал. Модель оснащена удобной стойкой высотой 110 см — идеально для современной душевой кабины или небольшой ванной. Длина душевого шланга 150 см обеспечит свободу движений и комфорт в использовании. Система рассчитана на 1 режим ручного душа, что делает управление особенно простым. Вес 4 кг говорит о солидности конструкции и долговечности комплекса.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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