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Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" черный (553213) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" черный (553213)

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Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
229
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
  • Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; черный (553213) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687694
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
229
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х39х14
Вес, кг.
5.41

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" черный (553213)

Душевая система MIXLINE в элегантном чёрном цвете станет стильным акцентом для вашей ванной. Гибкий душевой шланг длиной 150 см подарит свободу движения, а ручной душ с тремя режимами обеспечит индивидуальный комфорт: от нежного разбрызгивания до более интенсивного потока. Высота штанги 130 см подходит как для взрослых, так и для детей — удобно настроить под свои потребности. Функция «Тропический дождь» превращает привычное мытьё в расслабляющий спа-ритуал, а наличие излива у смесителя расширяет функциональность системы. При весе всего 3 кг конструкция остаётся надёжной, не перегружая стену.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" черный (553213)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
229
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Особенности
аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в элегантном чёрном цвете станет стильным акцентом для вашей ванной. Гибкий душевой шланг длиной 150 см подарит свободу движения, а ручной душ с тремя режимами обеспечит индивидуальный комфорт: от нежного разбрызгивания до более интенсивного потока. Высота штанги 130 см подходит как для взрослых, так и для детей — удобно настроить под свои потребности. Функция «Тропический дождь» превращает привычное мытьё в расслабляющий спа-ритуал, а наличие излива у смесителя расширяет функциональность системы. При весе всего 3 кг конструкция остаётся надёжной, не перегружая стену.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2417 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" черный (553213) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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