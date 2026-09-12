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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)

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Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 1
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 2
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 3
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 4
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 5
Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 1
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 2
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 3
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 4
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 5
  • Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка &quot;Тропический душ&quot; хром (553214) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687692
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х30х10
Вес, кг.
4.28

Описание товара Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)

Душевая система MIXLINE в элегантном хроме станет стильным акцентом для вашей ванной комнаты. Высокая штанга 130 см обеспечивает комфорт даже пользователям высокого роста. В комплекте — длинный душевой шланг 150 см: удобно принимать душ и набирать воду, не ограничивая движения. Благодаря трем режимам ручного душа, вы легко подберёте тот, что лучше всего подходит вам именно сегодня — от мягкого расслабления до бодрящего струя. Функция «Тропический дождь» дарит ощущение спа прямо у себя дома, а практичный излив у смесителя делает MIXLINE ещё удобнее в повседневной жизни. Массивный и надёжный вес 4,27 кг говорит о прочности и устойчивости всей конструкции.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
275
Длина душевого шланга, см
150
Кол-во режимов ручного душа
3
Высота душевой шт.анги
130 см
Функция Тропический дождь
есть
Наличие излива у смесителя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Душевая система MIXLINE в элегантном хроме станет стильным акцентом для вашей ванной комнаты. Высокая штанга 130 см обеспечивает комфорт даже пользователям высокого роста. В комплекте — длинный душевой шланг 150 см: удобно принимать душ и набирать воду, не ограничивая движения. Благодаря трем режимам ручного душа, вы легко подберёте тот, что лучше всего подходит вам именно сегодня — от мягкого расслабления до бодрящего струя. Функция «Тропический дождь» дарит ощущение спа прямо у себя дома, а практичный излив у смесителя делает MIXLINE ещё удобнее в повседневной жизни. Массивный и надёжный вес 4,27 кг говорит о прочности и устойчивости всей конструкции.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система MIXLINE ML2409 излив лейка 3 позиции + лейка "Тропический душ" хром (553214) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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