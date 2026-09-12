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Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028)

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Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 1
Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 2
Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для гигиенических пакетов
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 1
  • Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 2
  • Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687668
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Диспенсер для гигиенических пакетов
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
138х26х99
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
110

Описание товара Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028)

Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028)

Отзывы о товаре Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Диспенсер для гигиенических пакетов
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
138х26х99
Описание
Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Диспенсер для гигиенических пакетов Fixsen HOTEL пластик хром (FX-31028) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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