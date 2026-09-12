Top.Mail.Ru
Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 1
Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 2
Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 3
Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ведро
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
  • Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 1
  • Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 2
  • Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 3
  • Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687561
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Ведро
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
ведро, вкладыш, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
262x222x222
Размеры в упаковке, см
27х23х23
Вес, кг.
1.12

Описание товара Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M)

Ведро с крышкой Fixsen Hotel. Объем ведра: 5 литров. Ведро изготовлено из нержавеющей стали. Имеется пластиковый вкладыш.

Отзывы о товаре Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Ведро
Стиль
модерн
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
ведро, вкладыш, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
262x222x222
Описание
Ведро с крышкой Fixsen Hotel. Объем ведра: 5 литров. Ведро изготовлено из нержавеющей стали. Имеется пластиковый вкладыш.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро с крышкой плавного закрывания Fixsen Hotel 5 л (FX-34024M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...