Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX AC 34-150 340Вт D150мм (0601372800)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687539
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
36х22х17
Вес, кг.
2.9
Описание товара Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX AC 34-150 340Вт D150мм (0601372800)
Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 34-150 0601372800 рассчитана на использование со шлифовальными дисками диаметром 150 мм. Обеспечивает высокую эффективность съема материала даже на сложных поверхностях. Предварительный выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим для каждой задачи. Сохранение заданного числа оборотов осуществляется даже под нагрузкой. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Сбор пыли возможен в мешок на инструменте или с помощью пылесоса.
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Эксцентриковая шлифовальная машина Bosch GEX 34-150 0601372800 рассчитана на использование со шлифовальными дисками диаметром 150 мм. Обеспечивает высокую эффективность съема материала даже на сложных поверхностях. Предварительный выбор скорости позволяет подобрать оптимальный режим для каждой задачи. Сохранение заданного числа оборотов осуществляется даже под нагрузкой. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте. Сбор пыли возможен в мешок на инструменте или с помощью пылесоса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Эксцентриковая шлифмашина Bosch GEX AC 34-150 340Вт D150мм (0601372800) - стоимость товара 28670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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