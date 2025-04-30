Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White BHR9441GL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Материал корпуса
пластик
Материал ремешка
силикон
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687427
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
45.9x26.9x9.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х6
Вес, г.
300
Описание товара Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White BHR9441GL
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.47" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, длительностью и качеством сна. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Smart Band 9 Active
Цвета корпуса
бежевый
Цвета браслета/ремешка
бежевый
Операционная система
iOS, Android
Материал корпуса
пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Развернуть
Размер экрана
1.47
Разрешение экрана
320?172
Плотность пикселей
247
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, пульсоксиметр, пульсометр
Здоровье
продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
дистанционное управление воспроизведением музыки, уведомления о SMS, уведомления о звонках, уведомления от приложений
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
300
Время работы в активном режиме
432
Габариты
45.9x26.9x9.9 мм
Страна производитель
Китай
Фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 9 Active оснащен цветным сенсорным дисплеем на 1.47" и эластичным силиконовым ремешком. Встроенные датчики следят за пульсом, уровнем кислорода в крови, длительностью и качеством сна. Синхронизация со смартфоном по Bluetooth позволяет через фитнес-браслет просматривать уведомления о звонках и SMS, удаленно управлять музыкой. Есть предустановленные тренировки и другие полезные функции.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Теги товара: Женские умные часы
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена качество отличное , подарком все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, правда ремешок очень сложно застегивать. Заряжаю 1 раз в 2 недели. Взаимодействует с телефоном.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, работает из коробки
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок для девушки сына имениннице понравилось
Достоинства:
Комментарий:
для меня оказался очень полезный товар, я часто занимаюсь спортом, никаких проблем не обнаружила, идеально выполняют свою функцию, удобные, красивые единственное, это не чисто белые часы, они ближе к бежево-серому, но, как по мне, от этого выглядят только дороже
Достоинства:
Комментарий:
хорошие часы,просты в установке
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет, за такие деньги вообще отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно получать подарки под Новый год, часы понравились
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Невесомые, приятные, смотрятся стильно. Только начала пользоваться. Надеюсь понравится. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Подключилась быстро ,все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свои функции, удобен, полезен.
Достоинства:
Комментарий:
отличное, все понравилось, работает
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок , не открывал
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, добротное устройство для руки, умные функции, красивый, часы супер. берите не пожалеете.
Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White BHR9441GL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Smart Band 9 Active Beige White BHR9441GL
Достоинства:
Комментарий:
соотношение цена качество отличное , подарком все довольны
Достоинства:
Комментарий:
Довольна покупкой, правда ремешок очень сложно застегивать. Заряжаю 1 раз в 2 недели. Взаимодействует с телефоном.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, работает из коробки
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Дальше посмотрим
Достоинства:
Комментарий:
брали на подарок для девушки сына имениннице понравилось
Достоинства:
Комментарий:
для меня оказался очень полезный товар, я часто занимаюсь спортом, никаких проблем не обнаружила, идеально выполняют свою функцию, удобные, красивые единственное, это не чисто белые часы, они ближе к бежево-серому, но, как по мне, от этого выглядят только дороже
Достоинства:
Комментарий:
хорошие часы,просты в установке
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет, за такие деньги вообще отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Приятно получать подарки под Новый год, часы понравились
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер! Невесомые, приятные, смотрятся стильно. Только начала пользоваться. Надеюсь понравится. Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Подключилась быстро ,все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отлично выполняет свои функции, удобен, полезен.
Достоинства:
Комментарий:
отличное, все понравилось, работает
Достоинства:
Комментарий:
купил в подарок , не открывал
Достоинства:
Комментарий:
общее впечатление хорошее, добротное устройство для руки, умные функции, красивый, часы супер. берите не пожалеете.