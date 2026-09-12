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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687227
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
47
Габариты (ВxГxШ), мм
70x470x260
Габаритные размеры), см
7x47x26
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)

Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Стильные смесители ТМ Mixline из нержавеющей стали сегодня являются модным трендом современного интерьера на кухне. Смесители изготовлены из нержавеющей стали марки SUS 304, что обеспечивает их надежность и прочность. Смесители поставяются в фирменной коробке с ложементом из поролона, гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном. Широкий ассортимент представлен смесителями с рычажным управлением, моделями с гибким изливом и с выходом для питьевого фильтра. Отличным решением дизайна вашей кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
47
Габариты (ВxГxШ), мм
70x470x260
Габаритные размеры), см
7x47x26
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
26
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Развернуть
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Стильные смесители ТМ Mixline из нержавеющей стали сегодня являются модным трендом современного интерьера на кухне. Смесители изготовлены из нержавеющей стали марки SUS 304, что обеспечивает их надежность и прочность. Смесители поставяются в фирменной коробке с ложементом из поролона, гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном. Широкий ассортимент представлен смесителями с рычажным управлением, моделями с гибким изливом и с выходом для питьевого фильтра. Отличным решением дизайна вашей кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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