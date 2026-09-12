Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326G трубчатый излив, подкл.к фильтру, ЗОЛОТО (553827)
Продукцию ТМ Mixline отличает современный дизайн, практичность и оптимальные цены. Стильные смесители ТМ Mixline из нержавеющей стали сегодня являются модным трендом современного интерьера на кухне. Смесители изготовлены из нержавеющей стали марки SUS 304, что обеспечивает их надежность и прочность. Смесители поставяются в фирменной коробке с ложементом из поролона, гибкой подводкой, комплектом крепежных элементов, техническим паспортом и гарантийным талоном. Широкий ассортимент представлен смесителями с рычажным управлением, моделями с гибким изливом и с выходом для питьевого фильтра. Отличным решением дизайна вашей кухни станет гармоничное сочетание смесителя и мойки ТМ Mixline из нержавеющей стали.
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