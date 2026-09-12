Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829)
Элегантный смеситель для кухни MIXLINE в бронзовом цвете отлично подчеркнёт стиль вашей кухни и добавит изысканности в интерьер. Корпус из латуни и нержавеющей стали гарантирует надёжность и долгий срок службы, а однорычажное управление обеспечивает простую и плавную настройку температуры и напора воды. Практичный поворотный излив длиной 208 мм делает мытьё посуды удобным даже в большой раковине. Установить смеситель легко — всего одно монтажное отверстие для настольной установки. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи и экономии воды. Переключатель на фильтр позволяет быстро выбирать между обычной и фильтрованной водой. Керамический картридж в запорном клапане гарантирует долговечность и плавную работу без протечек.
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