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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687226
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
покрытие PVD (устойчиво к царапинам)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829)

Элегантный смеситель для кухни MIXLINE в бронзовом цвете отлично подчеркнёт стиль вашей кухни и добавит изысканности в интерьер. Корпус из латуни и нержавеющей стали гарантирует надёжность и долгий срок службы, а однорычажное управление обеспечивает простую и плавную настройку температуры и напора воды. Практичный поворотный излив длиной 208 мм делает мытьё посуды удобным даже в большой раковине. Установить смеситель легко — всего одно монтажное отверстие для настольной установки. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи и экономии воды. Переключатель на фильтр позволяет быстро выбирать между обычной и фильтрованной водой. Керамический картридж в запорном клапане гарантирует долговечность и плавную работу без протечек.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
покрытие PVD (устойчиво к царапинам)
Страна производитель
Китай
Описание
Элегантный смеситель для кухни MIXLINE в бронзовом цвете отлично подчеркнёт стиль вашей кухни и добавит изысканности в интерьер. Корпус из латуни и нержавеющей стали гарантирует надёжность и долгий срок службы, а однорычажное управление обеспечивает простую и плавную настройку температуры и напора воды. Практичный поворотный излив длиной 208 мм делает мытьё посуды удобным даже в большой раковине. Установить смеситель легко — всего одно монтажное отверстие для настольной установки. В комплекте предусмотрен аэратор для мягкой струи и экономии воды. Переключатель на фильтр позволяет быстро выбирать между обычной и фильтрованной водой. Керамический картридж в запорном клапане гарантирует долговечность и плавную работу без протечек.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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Отзывы


Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326BR трубчатый излив, подкл.к фильтру, БРОНЗА (553829) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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