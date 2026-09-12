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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
275
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687224
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
275
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
подключение к фильтру питьевой воды, поворотный излив, матовое покрытие, устойчивость к коррозии и царапинам, плавный ход рычага благодаря керамическому картриджу.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
2.3

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824)

Смеситель MIXLINE для кухни сочетает элегантный сатиновый оттенок с прочным корпусом из латуни и нержавеющей стали — он надёжно служит и прекрасно смотрится в современном интерьере. Благодаря однорычажному управлению регулировать напор и температуру воды можно одним движением. Высокий излив 275 мм и длина 210 мм открывают простор для мытья даже больших кастрюль и сковородок. Поворотный излив обеспечивает максимальный комфорт при работе на кухне, а встроенный аэратор делает струю мягкой и экономичной. Особый плюс — есть переключатель на фильтр: легко получать фильтрованную воду отдельно. Монтаж простой: требуется всего одно отверстие на раковине. Надёжный керамический картридж внутри гарантирует долговечность и плавное управление без лишних хлопот.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
275
Длина излива
210
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
подключение к фильтру питьевой воды, поворотный излив, матовое покрытие, устойчивость к коррозии и царапинам, плавный ход рычага благодаря керамическому картриджу.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает элегантный сатиновый оттенок с прочным корпусом из латуни и нержавеющей стали — он надёжно служит и прекрасно смотрится в современном интерьере. Благодаря однорычажному управлению регулировать напор и температуру воды можно одним движением. Высокий излив 275 мм и длина 210 мм открывают простор для мытья даже больших кастрюль и сковородок. Поворотный излив обеспечивает максимальный комфорт при работе на кухне, а встроенный аэратор делает струю мягкой и экономичной. Особый плюс — есть переключатель на фильтр: легко получать фильтрованную воду отдельно. Монтаж простой: требуется всего одно отверстие на раковине. Надёжный керамический картридж внутри гарантирует долговечность и плавное управление без лишних хлопот.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0326 трубчатый излив, подкл.к фильтру, САТИН (553824) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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