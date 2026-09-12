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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687222
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Особенности
PVD-покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822)

Смеситель для кухни MIXLINE 35k MLSS-0320BR выполнен в бронзовом цвете и предназначен для подключения к фильтру. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн, что делает его стильным дополнением к любой кухне. Установка смесителя осуществляется на кухонную мойку.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BR подкл.к фильтру, БРОНЗА (553822)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
324
Длина излива
238
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Особенности
PVD-покрытие
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE 35k MLSS-0320BR выполнен в бронзовом цвете и предназначен для подключения к фильтру. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн, что делает его стильным дополнением к любой кухне. Установка смесителя осуществляется на кухонную мойку.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
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