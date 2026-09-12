Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0320BL подкл.к фильтру, ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ (553820)
Смеситель MIXLINE для кухни гармонично сочетает стильный графитово-черный цвет и современный дизайн. Корпус выполнен из латуни и нержавеющей стали — надёжные материалы прослужат долго и сохранят привлекательный внешний вид даже при активной эксплуатации. Удобное однорычажное управление позволяет быстро регулировать напор и температуру воды: всё просто и интуитивно понятно. Модель крепится прямо на раковину и требует всего одно монтажное отверстие — установка займёт минимум времени. Высокий излив 324 мм и длина 238 мм обеспечивают полный комфорт при мытье крупных кастрюль и сковородок, а поворотный механизм позволяет свободно управлять направлением струи. В комплекте предусмотрен аэратор — мягкая и экономичная подача воды без брызг. Такой смеситель станет практичным акцентом любой кухни и сделает ежедневные задачи приятнее.
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