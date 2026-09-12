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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687220
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818)

Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0303G с трубчатым изливом в золотом исполнении сочетает элегантный дизайн и функциональность. Модель выполнена из нержавеющей стали, оснащена рычажным управлением и подходит для стандартных кухонных моек. Высокий излив обеспечивает удобство использования, а лаконичная округлая форма гармонично впишется в современный интерьер



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0303G трубчатый излив, ЗОЛОТО (553818)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE MLSS-0303G с трубчатым изливом в золотом исполнении сочетает элегантный дизайн и функциональность. Модель выполнена из нержавеющей стали, оснащена рычажным управлением и подходит для стандартных кухонных моек. Высокий излив обеспечивает удобство использования, а лаконичная округлая форма гармонично впишется в современный интерьер


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