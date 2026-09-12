Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 855 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687216
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон, фирменная коробка с ложементом из поролона
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816)

Стильный кухонный смеситель MIXLINE в элегантном бронзовом цвете привлекает внимание и подчёркивает индивидуальность интерьера. Корпус из нержавеющей стали не боится влаги и прослужит долго, сохраняя привлекательный внешний вид. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды, а поворотный излив — свободно направлять поток в любую часть раковины. Высокий излив 266 мм и оптимальная длина 208 мм создают дополнительное удобство при мытье крупной посуды. В комплекте идёт аэратор для мягкой, насыщенной кислородом струи. Керамический картридж гарантирует плавную работу без протечек, а для монтажа требуется всего одно отверстие — быстро и просто установить даже на компактной кухне.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепёжных элементов, технический паспорт, гарантийный талон, фирменная коробка с ложементом из поролона
Цвет
бронзовый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
208
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
PVD?покрытие
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный кухонный смеситель MIXLINE в элегантном бронзовом цвете привлекает внимание и подчёркивает индивидуальность интерьера. Корпус из нержавеющей стали не боится влаги и прослужит долго, сохраняя привлекательный внешний вид. Однорычажное управление позволяет легко регулировать температуру и напор воды, а поворотный излив — свободно направлять поток в любую часть раковины. Высокий излив 266 мм и оптимальная длина 208 мм создают дополнительное удобство при мытье крупной посуды. В комплекте идёт аэратор для мягкой, насыщенной кислородом струи. Керамический картридж гарантирует плавную работу без протечек, а для монтажа требуется всего одно отверстие — быстро и просто установить даже на компактной кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни 35k MIXLINE MLSS-0301BR трубчатый излив, БРОНЗА (553816) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...