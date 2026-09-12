Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5)
Смеситель с мультифункциональным изливом от Haiba. Этот смеситель станет незаменимым помощником в решении разнообразных задач, обеспечивая комфорт и эффективность на вашей кухне. Одним из ключевых преимуществ данного смесителя является съемный выдвижной поворотный излив, который можно легко снять и повернуть в любую сторону. Излив доступен в том же цвете, что и корпус смесителя, что позволяет ему идеально сочетаться с любым кухонным интерьером. Излив предлагает 3 различных режима подачи воды: стандартный режим подходит для повседневного использования, турбо-струя идеальна для удаления сложных загрязнений, а режим широкой струи с мягким напором идеально подходит для быстрой очистки больших поверхностей, например, кухонной посуды с большим диаметром и разделочных досок. Корпус этого кухонного смесителя выполнен из высококачественной прочной латуни, что гарантирует его долговечность и устойчивость к коррозии. Гибкая подводка обеспечивает легкость установки и регулировки смесителя.
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