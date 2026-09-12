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Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5)

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Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 5
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 6
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 7
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 8
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 9
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 10
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 11
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 12
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 13
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 14
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 15
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 16
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 17
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 18
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 19
Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
294
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 5
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 6
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 7
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 8
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 9
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 10
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 11
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 12
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 13
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 14
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 15
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 16
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 17
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 18
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 19
  • Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687096
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
294
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х50х37
Вес, кг.
2.13

Описание товара Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5)

Смеситель с мультифункциональным изливом от Haiba. Этот смеситель станет незаменимым помощником в решении разнообразных задач, обеспечивая комфорт и эффективность на вашей кухне. Одним из ключевых преимуществ данного смесителя является съемный выдвижной поворотный излив, который можно легко снять и повернуть в любую сторону. Излив доступен в том же цвете, что и корпус смесителя, что позволяет ему идеально сочетаться с любым кухонным интерьером. Излив предлагает 3 различных режима подачи воды: стандартный режим подходит для повседневного использования, турбо-струя идеальна для удаления сложных загрязнений, а режим широкой струи с мягким напором идеально подходит для быстрой очистки больших поверхностей, например, кухонной посуды с большим диаметром и разделочных досок. Корпус этого кухонного смесителя выполнен из высококачественной прочной латуни, что гарантирует его долговечность и устойчивость к коррозии. Гибкая подводка обеспечивает легкость установки и регулировки смесителя.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba с мультифункциональным изливом, матовое золото (HB73824-5)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
294
Длина излива
204
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель с мультифункциональным изливом от Haiba. Этот смеситель станет незаменимым помощником в решении разнообразных задач, обеспечивая комфорт и эффективность на вашей кухне. Одним из ключевых преимуществ данного смесителя является съемный выдвижной поворотный излив, который можно легко снять и повернуть в любую сторону. Излив доступен в том же цвете, что и корпус смесителя, что позволяет ему идеально сочетаться с любым кухонным интерьером. Излив предлагает 3 различных режима подачи воды: стандартный режим подходит для повседневного использования, турбо-струя идеальна для удаления сложных загрязнений, а режим широкой струи с мягким напором идеально подходит для быстрой очистки больших поверхностей, например, кухонной посуды с большим диаметром и разделочных досок. Корпус этого кухонного смесителя выполнен из высококачественной прочной латуни, что гарантирует его долговечность и устойчивость к коррозии. Гибкая подводка обеспечивает легкость установки и регулировки смесителя.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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