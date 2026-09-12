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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7)

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Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 1
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 2
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 3
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 4
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 5
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 6
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 7
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 8
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 9
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 10
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 11
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 12
Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 1
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 2
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 3
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 4
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 5
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 6
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 7
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 8
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 9
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 10
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 11
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 12
  • Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687052
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель для кухни, гибкая подводка, аэратор, комплект креплений, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х35
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7)

Смеситель для кухни Haiba идеальный выбор для кухонной мойки. Изготовленный из высококачественной латуни, он обеспечивает прочность и долговечность. Одной из ключевых особенностей этого смесителя является его высокий поворотный излив, который обеспечивает удобство при наполнении больших кастрюль или ваз водой. Благодаря гибкому силиконовому изливу с двумя режимами работы (стандартный и “душ”), можно легко переключаться между струей и душем для мытья посуды или продуктов. Керамический картридж обеспечивает плавное управление напором и температурой воды. Рычажное управление делает настройку комфортной и быстрой. Смеситель Haiba не только функциональный, но и стильный. Он прекрасно дополнит любой кухонный интерьер.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, черный (HB73823-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
7
Длина, м
30
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
50
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель для кухни, гибкая подводка, аэратор, комплект креплений, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba идеальный выбор для кухонной мойки. Изготовленный из высококачественной латуни, он обеспечивает прочность и долговечность. Одной из ключевых особенностей этого смесителя является его высокий поворотный излив, который обеспечивает удобство при наполнении больших кастрюль или ваз водой. Благодаря гибкому силиконовому изливу с двумя режимами работы (стандартный и “душ”), можно легко переключаться между струей и душем для мытья посуды или продуктов. Керамический картридж обеспечивает плавное управление напором и температурой воды. Рычажное управление делает настройку комфортной и быстрой. Смеситель Haiba не только функциональный, но и стильный. Он прекрасно дополнит любой кухонный интерьер.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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