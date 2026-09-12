Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, хром (HB73823)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни Haiba с гибким изливом и режимом душ, хром (HB73823)
Смеситель для кухни Haiba идеальный выбор для кухонной мойки. Изготовленный из высококачественной латуни, он обеспечивает прочность и долговечность. Одной из ключевых особенностей этого смесителя является его высокий поворотный излив, который обеспечивает удобство при наполнении больших кастрюль или ваз водой. Благодаря гибкому силиконовому изливу с двумя режимами работы (стандартный и “душ”), можно легко переключаться между струей и душем для мытья посуды или продуктов. Керамический картридж обеспечивает плавное управление напором и температурой воды. Рычажное управление делает настройку комфортной и быстрой. Смеситель Haiba не только функциональный, но и стильный. Он прекрасно дополнит любой кухонный интерьер.
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