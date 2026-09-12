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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G)

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Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 1
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 2
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 3
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 4
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 5
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 6
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 7
Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 1
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 2
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 3
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 4
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 5
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 6
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 7
  • Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686679
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
70
Глубина, см
3.5
Длина, м
70
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
70x3,5x70
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х75х7
Вес, кг.
6.88

Описание товара Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G)

круглое зеркало с подсветкой led, идеально для макияжа и ухода.

Отзывы о товаре Зеркало FIXSEN с подсветкой LED круглое 70х70 см золото-сатин (FX-1070G)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Высота, см
70
Глубина, см
3.5
Длина, м
70
Подсветка в комплекте
да
Габаритные размеры), см
70x3,5x70
Страна производства
Чехия
Цвет изделия
золото
Страна производитель
Китай
Описание
круглое зеркало с подсветкой led, идеально для макияжа и ухода.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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