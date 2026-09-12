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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3)

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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686403
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.2
Длина, м
23.2
Габариты (ВxГxШ), мм
352x232x153
Габаритные размеры), см
35.2x23.2x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение к фильтру.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х33
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3)

Смеситель для кухни BELZ B801-3 (B76801-3) предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он изготовлен из высококачественной латуни и имеет поворотный излив, съемный аэратор и гибкую подводку. Дизайн смесителя сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным в использовании.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801-3 (B76801-3)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.2
Длина, м
23.2
Габариты (ВxГxШ), мм
352x232x153
Габаритные размеры), см
35.2x23.2x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение к фильтру.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B801-3 (B76801-3) предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он изготовлен из высококачественной латуни и имеет поворотный излив, съемный аэратор и гибкую подводку. Дизайн смесителя сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным в использовании.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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