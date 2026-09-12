Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, короткий излив (B60613)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686371
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
8.7
Длина, м
20.8
Габариты (ВxГxШ), мм
87x208x211
Габаритные размеры), см
8.7х20.8х21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
короткий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х31
Вес, кг.
2.47
Описание товара Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, короткий излив (B60613)
Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, короткий излив (B60613), изготовлен из высококачественной латуни. В комплекте душевой гарнитур. Дизайн сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным для использования.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
8.7
Длина, м
20.8
Габариты (ВxГxШ), мм
87x208x211
Габаритные размеры), см
8.7х20.8х21.1
Ширина, см
21.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
короткий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, короткий излив (B60613), изготовлен из высококачественной латуни. В комплекте душевой гарнитур. Дизайн сочетает функциональность и эргономичность, что делает его удобным для использования.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны BELZ B613 с аксессуарами, короткий излив (B60613) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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