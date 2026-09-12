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Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7)

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Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 1
Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 2
Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 1
  • Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 2
  • Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686366
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.1
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
121х201х220
Габаритные размеры), см
12.1х20.1х22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг, набор эксцентриков, комплект креплений
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив с переключением на душ, матовая поверхность, защита от перекручивания шланга.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х53х31
Вес, кг.
2.91

Описание товара Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7)

Смеситель для ванны BELZ B533-7 с коротким изливом и душевым гарнитуром выполнен из качественной латуни с матовой черной поверхностью. Оснащён однорычажным управлением, керамическим картриджем и поворотным переключателем на душ. В комплект входят лейка, шланг и держатель. Надёжный выбор для стильной ванной комнаты



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B533-7 с аксессуарами, короткий излив (B60533-7)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
12.1
Длина, м
22
Габариты (ВxГxШ), мм
121х201х220
Габаритные размеры), см
12.1х20.1х22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, держатель лейки, шланг, набор эксцентриков, комплект креплений
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
186
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив с переключением на душ, матовая поверхность, защита от перекручивания шланга.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны BELZ B533-7 с коротким изливом и душевым гарнитуром выполнен из качественной латуни с матовой черной поверхностью. Оснащён однорычажным управлением, керамическим картриджем и поворотным переключателем на душ. В комплект входят лейка, шланг и держатель. Надёжный выбор для стильной ванной комнаты


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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