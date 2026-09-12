Смеситель для ванны BELZ B533 с аксессуарами, короткий излив (B60533)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 686361
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
12.1
Длина, м
20.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
короткий излив
Особенности
короткий излив, однорычажное управление, декоративные чашки диаметром 70 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х52х30
Вес, кг.
2.87
Описание товара Смеситель для ванны BELZ B533 с аксессуарами, короткий излив (B60533)
Смеситель для ванны BELZ B533 с коротким изливом (B60533) обеспечивает удобное управление водным потоком через однорычажный механизм. Оснащен поворотным изливом с функцией переключения на душ, керамическим картриджем 35 мм и комплектом аксессуаров (душевой шланг, лейка, держатель). Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, подходит для монтажа на стену. Включает эксцентрики и крепежные элементы для установки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 490 руб.1623 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Prime D4010000
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитСмеситель для душа Hansgrohe Vernis Blend 71667670 матовый черны...
-
В наличииЦена 6 916 руб.1729 руб. в СплитСмеситель для кухни Lemark Basic LM3605C
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БАЗАЛЬТ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 9 450 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЖЕВЫЙ)
-
В наличииЦена 6 955 руб. 8 820 руб.1739 руб. в СплитСмеситель для кухни GRANULA (ST-4031, БЕЛЫЙ)
-
В наличииЦена 6 990 руб.1748 руб. в СплитСмеситель для кухни с С-изливом AM.PM X-Joy SF85B07122, черный
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07602, чер...
-
В наличииЦена 7 290 руб.1823 руб. в СплитСмеситель для кухни с гибким изливом AM.PM X-Joy SF85B07605, сер...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСмеситель для душа Dorff Logic New D3020000SS
-
В наличииЦена 7 436 руб.1859 руб. в СплитСмеситель для душа Lemark Pramen LM3318C
-
В наличииЦена 7 490 руб.1873 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Damixa Sirius 861000000
Бренд
Тип товара
Высота, см
12.1
Длина, м
20.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур в комплекте
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
короткий излив
Особенности
короткий излив, однорычажное управление, декоративные чашки диаметром 70 мм
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны BELZ B533 с коротким изливом (B60533) обеспечивает удобное управление водным потоком через однорычажный механизм. Оснащен поворотным изливом с функцией переключения на душ, керамическим картриджем 35 мм и комплектом аксессуаров (душевой шланг, лейка, держатель). Изготовлен из латуни с хромированным покрытием, подходит для монтажа на стену. Включает эксцентрики и крепежные элементы для установки
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны BELZ B533 с аксессуарами, короткий излив (B60533) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны BELZ B533 с аксессуарами, короткий излив (B60533)