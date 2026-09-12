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Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019)

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Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 1
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 2
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 3
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 4
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 5
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 6
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 7
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 8
Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 1
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 2
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 3
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 4
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 5
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 6
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 7
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 8
  • Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686351
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х5
Вес, кг.
22.4

Описание товара Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019)

тумба runo андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник.

Отзывы о товаре Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Глубина, см
45
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
тумба runo андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба RUNO Андорра 85 белый матовый белый глянец подвесная под накладной умывальник (00-00002019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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