Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)
В конструкции мойки предусмотрена панель с форсунками, которая при включении создает душевой поток воды, очень удобный при мытье овощей и фруктов. Дно чаши мойки имеет небольшой наклон, такая конструкция обеспечивает полный сток воды. Кухонная мойка Mixline PRO изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Толщина кромки мойки - 3 мм, чаши - 1мм. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline PRO является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Кухонная мойка Mixline PRO имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD-покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия.
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Теги товара: латунные, С поворотным изливом для кухни
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Теги товара: латунные, С поворотным изливом для кухни
Отзывы о товаре Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.ч.граф+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552104)