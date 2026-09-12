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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103)

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Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 1
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 2
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 3
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 4
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 5
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 6
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 7
Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
175
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 1
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 2
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 3
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 4
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 5
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 6
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 7
  • Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 715 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686086
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель с выдвижным изливом и переключением режимов «струя/душ», встраиваемый дозатор мыла, разделочная доска, ополаскиватель стаканов, металлический коландер со сливом, металлический коландер с перфорированным дном, сифон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Выдвижной излив
да
Удлинненый излив
да
Особенности
PVD?покрытие защищает от царапин и кислотных составов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х30
Вес, кг.
14

Описание товара Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103)

Смеситель MIXLINE для кухни — стильное и практичное решение с настольным монтажом. Эффектный сатиновый оттенок и гладкие линии украсят ваш интерьер. Корпус из нержавеющей стали не боится влаги и долговечен, а аэратор в комплекте делает поток воды мягким и экономичным. Однорычажное управление позволяет легко настроить нужную температуру за одно движение. Высокий излив 175 мм и впечатляющая длина 400 мм подарят комфорт даже с крупной посудой. Выдвижной и удлинённый излив обеспечивают максимальную манёвренность — удобно набирать воду в разные ёмкости или мыть большие противни. Керамический картридж гарантирует точное и плавное перекрытие потока.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель с выдвижным изливом и переключением режимов «струя/душ», встраиваемый дозатор мыла, разделочная доска, ополаскиватель стаканов, металлический коландер со сливом, металлический коландер с перфорированным дном, сифон.
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
175
Длина излива
400
Запорный клапан
керамический картридж
Выдвижной излив
да
Развернуть
Удлинненый излив
да
Особенности
PVD?покрытие защищает от царапин и кислотных составов
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни — стильное и практичное решение с настольным монтажом. Эффектный сатиновый оттенок и гладкие линии украсят ваш интерьер. Корпус из нержавеющей стали не боится влаги и долговечен, а аэратор в комплекте делает поток воды мягким и экономичным. Однорычажное управление позволяет легко настроить нужную температуру за одно движение. Высокий излив 175 мм и впечатляющая длина 400 мм подарят комфорт даже с крупной посудой. Выдвижной и удлинённый излив обеспечивают максимальную манёвренность — удобно набирать воду в разные ёмкости или мыть большие противни. Керамический картридж гарантирует точное и плавное перекрытие потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка 75х46 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 21,5см с сиф.сатин+доз+смесит+кол+д/р+о/с (552103) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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