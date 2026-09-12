Top.Mail.Ru
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 1
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 2
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 3
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 4
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 5
Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 1
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 2
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 3
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 4
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 5
  • Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686084
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Основной материал
ДСП
Покрытие боковин
ламинированное
Покрытие фасада
ламинированное
Страна производства
Россия
Тип умывальника
накладной
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х45х45
Вес, кг.
18.5

Описание товара Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473)

тумба под раковину runo бари 60 белая, настенная, с ящиками, доводчиком и креплением к стене.

Отзывы о товаре Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Основной материал
ДСП
Покрытие боковин
ламинированное
Покрытие фасада
ламинированное
Страна производства
Россия
Тип умывальника
накладной
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
тумба под раковину runo бари 60 белая, настенная, с ящиками, доводчиком и креплением к стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба Runo Бари 60 белая под накладной умывальник (00-00001473) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...