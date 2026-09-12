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Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448)

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Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 1
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 2
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 3
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 4
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 5
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 6
Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 1
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 2
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 3
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 4
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 5
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 6
  • Умывальник RUNO мебельный Sole D40&quot; с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686043
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
40
Особенности
компактная, высокая прочность и плотность, гигиеничность и долговечность, глянцевая поверхность.
Цвет
белый
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х41х16
Вес, кг.
6.5

Описание товара Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448)

Умывальник RUNO мебельный Sole D40 - компактная раковина из белоснежного сантехнического фарфора, предназначенная для стильных минималистичных интерьеров. Имеет отверстие под смеситель, что упрощает монтаж и позволяет использовать площадку под смеситель как полку для небольших вещей. Глянцевая поверхность раковины легко чистится и сохраняет свой белоснежный цвет на протяжении долгого времени.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
15
Длина, м
40
Особенности
компактная, высокая прочность и плотность, гигиеничность и долговечность, глянцевая поверхность.
Цвет
белый
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Описание
Умывальник RUNO мебельный Sole D40 - компактная раковина из белоснежного сантехнического фарфора, предназначенная для стильных минималистичных интерьеров. Имеет отверстие под смеситель, что упрощает монтаж и позволяет использовать площадку под смеситель как полку для небольших вещей. Глянцевая поверхность раковины легко чистится и сохраняет свой белоснежный цвет на протяжении долгого времени.


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Умывальник RUNO мебельный Sole D40" с отверстием под смеситель (00-00001448) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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