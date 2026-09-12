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Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)

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Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685980
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
253х350х40
Размеры в упаковке, см
41х30х7
Вес, кг.
1.63

Описание товара Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)

Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)

Отзывы о товаре Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Держатель полотенец
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
253х350х40
Описание
Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для полотенец поворотный (4-ой) Savol (S-06504A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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