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Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571)

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Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 1
Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 2
Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 3
Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 1
  • Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 2
  • Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 3
  • Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684889
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х39х17
Вес, кг.
8.5

Описание товара Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571)

Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571)

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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Раковина VIANT на столешницу MODUO 55 LEAF 0 отв. (63571) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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