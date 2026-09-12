Top.Mail.Ru
Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Лима&quot; COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684813
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
85
Глубина, см
45
Длина, м
60
Количество ящиков
2
Комплект ножек
4
Комплектация
ручки (2), ножки (4)
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
матовое
Покрытие фасада
глянцевое
Габариты (ВxГxШ), мм
850x450x600
Габаритные размеры), см
85x45x60
Система хранения
2 ящика
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х52х45
Вес, кг.
18.4

Описание товара Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)

напольная тумба-умывальник для ванной комнаты с двумя ящиками, выполненная из качественных материалов, с глянцевым фасадом и матовым покрытием боковин.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
85
Глубина, см
45
Длина, м
60
Количество ящиков
2
Комплект ножек
4
Комплектация
ручки (2), ножки (4)
Материал боковин
ЛДСП
Наличие ручки
да
Основной материал
МДФ
Покрытие боковин
матовое
Развернуть
Покрытие фасада
глянцевое
Габариты (ВxГxШ), мм
850x450x600
Габаритные размеры), см
85x45x60
Система хранения
2 ящика
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
белый
Цвет фурнитуры
Хром
Страна производитель
Китай
Описание
напольная тумба-умывальник для ванной комнаты с двумя ящиками, выполненная из качественных материалов, с глянцевым фасадом и матовым покрытием боковин.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Лима" COMO 60 2 ящика подвесная 430х560х500 (VLIM60CO-T2YP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...