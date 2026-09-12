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Тумба VIANT "София" COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба VIANT "София" COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP)

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Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;София&quot; COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684795
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
42.5
Длина, м
76
Количество ящиков
2
Покрытие фасада
глянцевое
Габариты (ВxГxШ), мм
800x520x450
Габаритные размеры), см
80x52x45
Система хранения
2 выкатных ящика
Страна производства
Россия
Тип умывальника
подвесной
Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х52х44
Вес, кг.
23.3

Описание товара Тумба VIANT "София" COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP)

тумба-умывальник виант софия 80 с двумя выдвижными ящиками и керамической раковиной cersanit como 80.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "София" COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
42.5
Длина, м
76
Количество ящиков
2
Покрытие фасада
глянцевое
Габариты (ВxГxШ), мм
800x520x450
Габаритные размеры), см
80x52x45
Система хранения
2 выкатных ящика
Страна производства
Россия
Тип умывальника
подвесной
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Цвет изделия
белый
Страна производитель
Китай
Описание
тумба-умывальник виант софия 80 с двумя выдвижными ящиками и керамической раковиной cersanit como 80.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "София" COMO 80 2 ящика подвесная 425х760х500 (VSOF80CO-T2YP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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