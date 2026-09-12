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Тумба VIANT "Марсель" COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба VIANT "Марсель" COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP)

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Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Марсель&quot; COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684760
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
38
Длина, м
46
Количество ящиков
2
Комплектация
тумба
Материал боковин
ЛДСП
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
500х380х460
Габаритные размеры), см
50х38х46
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х48х40
Вес, кг.
17.3

Описание товара Тумба VIANT "Марсель" COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP)

тумба для ванной комнаты с двумя ящиками, подвесная, совместима с умывальником cersanit como 50.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Марсель" COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
38
Длина, м
46
Количество ящиков
2
Комплектация
тумба
Материал боковин
ЛДСП
Основной материал
ЛДСП
Покрытие боковин
пленка пвх
Покрытие фасада
пленка
Габариты (ВxГxШ), мм
500х380х460
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Габаритные размеры), см
50х38х46
Система хранения
ящики
Страна производства
Россия
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
тумба для ванной комнаты с двумя ящиками, подвесная, совместима с умывальником cersanit como 50.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба VIANT "Марсель" COMO 50 2 ящика подвесная 380х460x500 (VMAR50CO-T2YP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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