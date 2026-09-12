Тумба VIANT "Бостон" COMO 80 1 ящик подвесная графит 425х760х500 (VBOS80COG-T1YP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 684750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
42.5
Длина, м
76
Количество ящиков
1
Комплектация
тумба под умывальник, умывальник
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
50х42,5х76
Система хранения
1 выдвижной ящик
Страна производства
Россия
Форма умывальника
прямоугольная
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х56х49
Вес, кг.
17.4
Описание товара Тумба VIANT "Бостон" COMO 80 1 ящик подвесная графит 425х760х500 (VBOS80COG-T1YP)
Тумба VIANT "Бостон" COMO 80 1 ящик подвесная графит 425х760х500 (VBOS80COG-T1YP)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Высота, см
50
Глубина, см
42.5
Длина, м
76
Количество ящиков
1
Комплектация
тумба под умывальник, умывальник
Покрытие фасада
пленка
Габаритные размеры), см
50х42,5х76
Система хранения
1 выдвижной ящик
Страна производства
Россия
Форма умывальника
прямоугольная
Развернуть
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Тумба VIANT "Бостон" COMO 80 1 ящик подвесная графит 425х760х500 (VBOS80COG-T1YP)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Тумба VIANT "Бостон" COMO 80 1 ящик подвесная графит 425х760х500 (VBOS80COG-T1YP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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