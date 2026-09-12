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Тумба VIANT "Бостон" COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба VIANT "Бостон" COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST)

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Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684742
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
82
Глубина, см
38
Длина, м
46
Комплектация
тумба, умывальник
Организация внутреннего пространства (описание)
распашная дверь и открытое отделение с 2 полками
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Покрытие фасада
мдф пленочный
Габариты (ВxГxШ), мм
820x380x460
Габаритные размеры), см
82x38x46
Страна производства
Россия
Тип умывальника
керамический
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х52х44
Вес, кг.
17.4

Описание товара Тумба VIANT "Бостон" COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST)

тумба viant бостон como 50 - напольная тумба с умывальником, выполненная из лдсп и мдф, имеет распашную дверь и открытое отделение с двумя полками.

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Бостон" COMO 50 1 ств графит 380х460х820 (VBOS50COG-T1ST)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
82
Глубина, см
38
Длина, м
46
Комплектация
тумба, умывальник
Организация внутреннего пространства (описание)
распашная дверь и открытое отделение с 2 полками
Основной материал
ЛДСП
Открытые полки
нет
Покрытие фасада
мдф пленочный
Габариты (ВxГxШ), мм
820x380x460
Габаритные размеры), см
82x38x46
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Страна производства
Россия
Тип умывальника
керамический
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
тумба viant бостон como 50 - напольная тумба с умывальником, выполненная из лдсп и мдф, имеет распашную дверь и открытое отделение с двумя полками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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