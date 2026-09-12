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Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP)

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Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 1
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 2
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 3
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 4
Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 1
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 2
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 3
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 4
  • Тумба VIANT &quot;Бостон&quot; COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684736
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
62
Глубина, см
43
Длина, м
56
Количество ящиков
1
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
мдф
Габариты (ВxГxШ), мм
620х430х560
Габаритные размеры), см
62х43х56
Страна производства
Россия
Тип умывальника
керамический
Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х58х45
Вес, кг.
19.7

Описание товара Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP)

Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP)

Отзывы о товаре Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
62
Глубина, см
43
Длина, м
56
Количество ящиков
1
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
мдф
Габариты (ВxГxШ), мм
620х430х560
Габаритные размеры), см
62х43х56
Страна производства
Россия
Тип умывальника
керамический
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Цвет изделия
графит
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP)
Самовывоз
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Отзывы


Тумба VIANT "Бостон" COMO 60 1 ств подвесная 430х560х620 (VBOS60CO-T1STP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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