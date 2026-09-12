Top.Mail.Ru
Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 1
Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 2
Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 1
  • Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 2
  • Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684549
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
80
Глубина, см
29
Покрытие фасада
ламинат
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х50х32
Вес, кг.
13.1

Описание товара Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326)

тумба под раковину runo серый бетон, коллекция эко 50, высота 80 см, глубина 29 см, ширина 48 см, материал вдсп, покрытие ламинат, гарантия 2 года.

Отзывы о товаре Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
80
Глубина, см
29
Покрытие фасада
ламинат
Страна производства
Россия
Тумба под накладной умывальник
да
Цвет изделия
серый
Страна производитель
Китай
Описание
тумба под раковину runo серый бетон, коллекция эко 50, высота 80 см, глубина 29 см, ширина 48 см, материал вдсп, покрытие ламинат, гарантия 2 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба под раковину Runo серый бетон (под умывальник Уют 50) Эко 50 (00-00001326) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...