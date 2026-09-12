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Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417)

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Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 1
Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 2
Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 3
Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 4
Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 1
  • Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 2
  • Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 3
  • Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 4
  • Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684547
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
41.8
Глубина, см
44.9
Основной материал
МДФ
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х45х44
Вес, кг.
19.5

Описание товара Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417)

тумба runo тоскана 80 под умывальник никсон 80, изготовлена из мдф с покрытием пленкой, имеет размеры 41,8 см в высоту, 44,9 см в глубину и 77,4 см в ширину.

Отзывы о товаре Тумба Runo Тоскана 80 темное дерево под умывальник Никсон 80 (00-00001417)




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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Высота, см
41.8
Глубина, см
44.9
Основной материал
МДФ
Покрытие фасада
пленка
Страна производства
Россия
Страна производитель
Китай
Описание
тумба runo тоскана 80 под умывальник никсон 80, изготовлена из мдф с покрытием пленкой, имеет размеры 41,8 см в высоту, 44,9 см в глубину и 77,4 см в ширину.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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